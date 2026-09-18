Kamuda 52 binden fazla şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen istihdam süreçleri kapsamında yarın 571 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda ataması yapılacak, böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 53 bin 179'a ulaşacak.

AA muhabirinin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, gaziler ve şehit yakınlarının ekonomik ve sosyal yaşamlarını desteklemek amacıyla istihdam, ulaşım, sağlık, eğitim ve barınma gibi birçok alanda çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 18 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara ilk kez aylık bağlandı. Bu kişilere ücretsiz ulaşım ile elektrik ve su faturalarında indirim hakkı da tanındı.

Düzenlemeyle, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde malul kalmayacak şekilde yaralanan veya derece tespiti yapılmayan gazilere aylık bağlanırken 15 Temmuz ve terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılanların aylıkları artırıldı.

Terörle mücadele kapsamında gazi olan er, erbaş ve güvenlik korucuları ile aynı kapsamdaki şehit yakınlarının aylıklarında da artışa gidildi.

Tüm şehit anne ve babalarına bağlanan toplam aylığın, er ve erbaşlardan şehit olanların anne ve babalarında olduğu gibi asgari ücretten az olmaması güvence altına alındı.

Bakıma muhtaç ağır engelli gazilerin iki asgari ücret tutarındaki bakım aylıkları yüzde 25 artırılırken er ve erbaş gazilerin yeniden muayeneyle maluliyet derecelerini yükseltebilmeleri için uygulanan yaş sınırı 41'den 55'e çıkarıldı.

Kamuda istihdam sayısı 53 bin 179'a ulaşacak

İstihdam hakkıyla şehitlerin iki yakınına, gazilerin ise kendilerine veya feragat etmeleri halinde bir yakınına kamuda çalışma imkanı tanınıyor.

Bu hakkın verildiği 1995'ten 2002'ye kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılırken bugüne kadar bu sayı 52 bin 608'e ulaştı. Yarın yapılacak 571 kişilik atama töreniyle kamuda istihdam sayısı 53 bin 179'a yükselecek.

Hak sahibi şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile vazife malulleri, şehir içi toplu taşımanın yanı sıra demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından ücretsiz yararlanabiliyor. Bugüne kadar hak sahiplerine 261 bin 559 ücretsiz seyahat kartı ulaştırıldı.

Barınma ve fatura destekleri

Öte yandan, gazilere bir konutla sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi veriliyor. Bu krediyle alınan konutların hak sahipleri adına tapuya tescilinde harç muafiyeti uygulanıyor.

Şehitlerin dul ve yetim aylığı bağlanan yakınları ile gazilerin ikamet ettikleri konutlarda elektrik ücretinde yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen uygulamayla şehit yakınları ve gazilerin evsel doğal gaz tüketimlerinde de yüzde 50 indirim yapılıyor.

Ayrıca, gaziler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmetlerinde katılım payı alınmıyor. Gazilere poliklinik hizmetleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) öncelik tanınıyor.

Bakanlık, 991 bin 593 ziyaret gerçekleştirdi

Gazi çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı yapılırken gaziler ile eş ve çocukları yükseköğrenimde ikinci öğretim ve açık öğretim dahil katkı payı ve öğrenim ücretinden muaf tutuluyor. Gazi çocuklarına ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularında öncelik tanınıyor.

Şehit ve gazi çocukları özel ortaöğretim kurumlarından yüzde üçlük kontenjan dahilinde ücretsiz yararlanabiliyor. 3 Ocak 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle servis hariç yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programları da ücretsiz hizmetlerin kapsamına alındı.

Bakanlık, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının ihtiyaçlarını yerinde belirlemek ve psikososyal destek sunmak amacıyla hane ve iş yeri ziyaretleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, bugüne kadar toplam 991 bin 593 ziyaret yapıldı.