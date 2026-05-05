Kamyon Kazası Davasında Tahliye
Kamyon Kazası Davasında Tahliye

05.05.2026 19:47
Kamyon şoförü Murat Üneş, iki kişinin ölümüne neden olduğu için adli kontrolle tahliye edildi.

ANKARA'da kullandığı kamyonla Semra Çevik (74) ile kardeşi Anıl Gülçür'e (66) çarpıp ölümlerine neden olduğu suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan kamyon şoförü Murat Üneş, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kaza, geçen yıl 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Emek Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir şirkete ait şantiye alanı önünde park halindeyken hareket eden Murat Üneş yönetimindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu, yol kenarında yürüyen Semra Çevik ve Anıl Gülçür'e çarptı. Kazada Çevik ve Gülçür, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Murat Üneş, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Sanık Üneş hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'SÜRÜCÜ TAMAMEN KUSURLU'

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Üneş ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dosyaya giren bilirkişi raporunu okudu. Raporda, olayın meydana gelmesinde sürücünün tamamen kusurlu olduğu, yayaların ise kusurunun bulunmadığı belirtildi. Sanık Üneş, "Ben olay anında aynaları kontrol ettim. Tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı. Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Murat Üneş'in tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 17 Haziran'a ertelendi.

Kaynak: DHA

