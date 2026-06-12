Kamyon Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

TRABZON'un Maçka ilçesinde şoförünün kontrolünü kaybettiği tuğla yüklü kamyon, çelik bariyerlere çarpıp, yandı. Kazada kamyon şoförü Şükrü Gedik (34), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Gümüşhane- Trabzon kara yolunun Maçka ilçesine bağlı Sukenarı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şükrü Gedik'in kontrolünü yitirdiği 08 ABU 288 plakalı tuğla yüklü kamyon, çelik bariyerlere çarpıp, refüjde sürüklenmesi sonucu yandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kamyon şoförü Gedik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gedik'in cansız beden, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.