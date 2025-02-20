İzmir'in Ödemiş ilçesinde 11 gün önce saman yüklü kamyonun kasasından düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Küçükören Mahallesi'nde 9 Şubat'ta Celal Yelken (58), kamyonun kasasından saman indirirken dengesini kaybederek yere düştü.
Yaralanan Yelken, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki tedavinin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yelken, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Celal Yelken'in cenazesi Hamamköy Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Kamyondan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?