Kamyonet kazasında tazminat cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kamyonet kazasında tazminat cezası

Kamyonet kazasında tazminat cezası
03.07.2025 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de kamyonetle öğrencilere çarpan sürücü 5 yıl 6 ay hapis cezası aldı, tahliye edildi.

MERSİN'de kamyoneti ile yaya geçidinde çarptığı ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci'nin (11) ölümüne, Elif Yüksel'in (11) de ağır yaralanmasına neden olan tutuklu Coşkun Topkara (25), 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Topkara aldığı ceza ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Kaza, geçen yıl 23 Mayıs'ta Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü Coşkun Topkara yönetimindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e çarptı. Kazada Ekinci yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Yüksel'in ise tedavisi 1 yıldır hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Topkara tutuklandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Coşkun Topkara hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. İddianamede, sürücünün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi. Davanın ikinci duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, sanığın, 'Bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın üçüncü duruşması bugün Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Topkara, mağdur ve taraf avukatları katıldı. Savcının önceki duruşmasında verdiği mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki yakınları ve avukatlar, sanığın 'olası kasttan' cezalandırılmasını istedi.

'BUNUN KADER OLDUĞUNA İNANIYORUM'

Mütalaaya ilişkin son sözü sorulan sanık Coşkun Topkara ise, "Öncelikle böyle bir şey yaşandığı için çok pişmanım. O çocuğun iyileşmesi için her gün dua ediyorum. Bunun kaza ve kader olduğuna inanıyorum. Herkesin başına gelebilirdi" dedi.

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı kararını açıkladı. Mahkeme, sanığı 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ile bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın aldığı ceza ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' konuldu. Ayrıca sanığın sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonet kazasında tazminat cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’li rapçi “Diddy“ davasında karar: Beş suçlamanın ikisinden hüküm giydi ABD'li rapçi "Diddy" davasında karar: Beş suçlamanın ikisinden hüküm giydi
Çeşme’de zamanla yarış Alevler evlere ulaştı Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı
Fenerbahçeli eski yıldızdan sürpriz imza Hem antrenör oldu hem de oyuncu Fenerbahçeli eski yıldızdan sürpriz imza! Hem antrenör oldu hem de oyuncu
Fenerbahçe’ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu’dan sürpriz transfer Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu'dan sürpriz transfer
Milli Masa Tenisçi Ece Haraç’tan Almanya’da dev zafer Tarihe geçti Milli Masa Tenisçi Ece Haraç'tan Almanya'da dev zafer! Tarihe geçti
Avrupa bu transferi konuşuyor Galatasaray’dan Sommer bombası Avrupa bu transferi konuşuyor! Galatasaray'dan Sommer bombası
Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde Avrupa şampiyonu Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde Avrupa şampiyonu
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetimine seslenerek transfer çağrısı yaptı: Rica ediyorum, lütfen Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yönetimine seslenerek transfer çağrısı yaptı: Rica ediyorum, lütfen
İngiltere, Palestine Action’ı terör örgütü ilan etti İngiltere, Palestine Action'ı terör örgütü ilan etti
Samsunspor yeni yıldızını Formula 1 temasıyla duyurdu Samsunspor yeni yıldızını Formula 1 temasıyla duyurdu

17:01
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
01:00
İran, hava sahasını kısmi olarak kapattı
İran, hava sahasını kısmi olarak kapattı
00:33
Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey için hakimden tahliye talebi
Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey için hakimden tahliye talebi
00:05
Fenerbahçe’den 3 Temmuz Hakkında Yeni Paylaşım
Fenerbahçe'den 3 Temmuz Hakkında Yeni Paylaşım
23:58
Krallar gibi karşılandı İşte Onuachu’nun Trabzon’daki ilk sözleri
Krallar gibi karşılandı! İşte Onuachu'nun Trabzon'daki ilk sözleri
23:50
Aytaç Kara, 1. Lig ekibine 2 yıllığına imza attı
Aytaç Kara, 1. Lig ekibine 2 yıllığına imza attı
23:34
Çeşme’deki orman yangınına müdahale eden ekipler alevlerin arasında kaldı
Çeşme'deki orman yangınına müdahale eden ekipler alevlerin arasında kaldı
23:33
Fenerbahçe, Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek
Fenerbahçe, Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek
23:31
Zabıtadan tepki çeken hareket Küçük çocuğu pusu kurup yakaladılar
Zabıtadan tepki çeken hareket! Küçük çocuğu pusu kurup yakaladılar
23:24
101 yıllık kulüp babadan oğula geçti
101 yıllık kulüp babadan oğula geçti
23:05
İngiltere, Palestine Action’ı terör örgütü ilan etti
İngiltere, Palestine Action'ı terör örgütü ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 19:14:06. #7.11#
SON DAKİKA: Kamyonet kazasında tazminat cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.