Kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında kırsal Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Vedat T.'nin (39) kontrolünü yitirdiği 06 RHG 06 plakalı otomobil, aynı yöne giden Sedat D.'nin (52) kullandığı 16 PP 820 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Vedat T. ile yanındaki Mehmet E. (55) araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkardı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.