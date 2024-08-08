Kamyonun Altında Yavrularını Emziren Köpek Şoförün Dikkatiyle Kurtuldu - Son Dakika
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Kamyonun Altında Yavrularını Emziren Köpek Şoförün Dikkatiyle Kurtuldu

Kamyonun Altında Yavrularını Emziren Köpek Şoförün Dikkatiyle Kurtuldu

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, kamyonun altında 3 yavrusunu emziren köpek, şoförün dikkatiyle ezilmekten kurtuldu.

08.08.2024 17:37
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DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, kamyonun altında 3 yavrusunu emziren köpek, şoförün dikkatiyle ezilmekten kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde, Çilimli ilçesi Yenivakıf köyü yol şantiyesinde meydana geldi. İl Özel İdare personeli Tuncay Durmuş, öğle molasının ardından işine gitmek için kamyona bineceği sırada aracın altından gelen sesleri duydu. Köpeği 3 yavrusuyla gören Durmuş, yavruların beslenmesi bitene kadar aracını hareket ettirmedi. Durumu anlatan Tuncay Durmuş, "Öğle molasında yemek yemiştik, kalkış sırasında her zamanki gibi aracın etrafını gezerken altta anne köpeğin yavrularını emzirdiğini gördüm. Ben de hiç hareket etmedim. Diğer arkadaşlarım gitti, ben 10 dakika gecikmeyle yola çıktım. Bunda da vardır bir hayır, diyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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