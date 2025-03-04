Trump'a bedel ödetmek için harekete geçtiler - Son Dakika
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Trump'a bedel ödetmek için harekete geçtiler

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu. Trudeau, bu kararın ABD'nin Kanada ve Meksika'dan gelen ürünlere koyduğu gümrük tarifelerine yanıt olduğunu belirtti.

04.03.2025 08:16
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın bugünden itibaren ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yönelik gümrük tarifelerinin bugün başlayacağına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

MİSİLLEME KARARI ALDILAR

Kanada'nın, bu haksız kararın cevapsız kalmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Trudeau, "Amerikan gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesi halinde Kanada da bugünden itibaren geçerli olmak üzere buna yüzde 25 gümrük vergisiyle karşılık verecek." ifadesini kullandı. Trudeau, ABD'nin bu ticari eylemini geri çekene kadar Kanada'nın tarifelerinin yürürlükte kalacağını belirterek, "ABD tarifelerinin sona ermemesi halinde çeşitli tarife dışı önlemleri takip etmek için eyaletler ve bölgelerle aktif ve devam eden görüşmeler içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, dün yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin bugün başlayacağını bildirmişti.

Trump\'a bedel ödetmek için harekete geçtiler
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Justin Trudeau, Politika, Ekonomi, Güncel, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'a bedel ödetmek için harekete geçtiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selim Kayisi:
    Kanada ABD haberinde neden çin cb ve trump var ? 17 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bir deli ve kan emici ile uğraşıyor tüm dünya. Aslında planlı bence,heryere saldırıyor biat ediyor mu diye, düşmanını (Rusya)yokluyor acaba dost olur mu diye, tüm tuşlara basmış durumda, taşlar yerine oturana kadar bu kasırga devam edecek. 2 0 Yanıtla
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