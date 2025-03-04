Trump\'a bedel ödetmek için harekete geçtiler

barış özcan:

Bir deli ve kan emici ile uğraşıyor tüm dünya. Aslında planlı bence,heryere saldırıyor biat ediyor mu diye, düşmanını (Rusya)yokluyor acaba dost olur mu diye, tüm tuşlara basmış durumda, taşlar yerine oturana kadar bu kasırga devam edecek.