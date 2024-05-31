VANCOUVER, 31 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde bulunan Science World'de düzenlenen "Earth Matters: Rethink the Future" (Dünya Önemli: Geleceği Yeniden Düşünmek) sergisinin medya ön gösteriminde üç boyutlu interaktif orman ortamı projeksiyonunun yanından geçen bir ziyaretçi, 30 Mayıs 2024.
"Earth Matters: Rethink the Future" sergisi, ziyaretçilerin biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikle ilgili sürükleyici ve interaktif sergiler aracılığıyla gezegendeki değişimleri keşfetmelerine olanak sağlıyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Kanada'da Dünya'nın Geleceğini Yeniden Düşünmek Sergisi Açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?