Kanada'da 'Herkes için Yapay Zeka' stratejisine yön verecek konsey kuruldu

Kanada'da 'Herkes için Yapay Zeka' stratejisine yön verecek konsey kurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada'da hükümete yapay zeka politikalarında tavsiyelerde bulunacak konsey, 'Herkes için Yapay Zeka' stratejisine katkı sağlayacak. Kamu, iş dünyası, akademi ve teknoloji sektörlerinden temsilcilerin yer alacağı konseyin hükümete yol göstereceğini Başbakan Mark Carney belirtti.
Kanada'da hükümete yapay zeka politikaları konusunda tavsiyelerde bulunacak yapay zeka konseyinin kurulduğu bildirildi.
Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kamu, iş dünyası, akademi, araştırma ve teknoloji sektörlerinden temsilcilerin yer alacağı konsey, ülkenin "Herkes için Yapay Zeka" stratejisinin uygulanmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacak.
Konsey, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması, ulusal yapay zeka altyapısının geliştirilmesi ve denetlenmesi gibi konularda hükümete tavsiyelerde bulunacak.
Kanada Başbakanı Mark Carney, konuya ilişkin açıklamasında, yapay zekanın sunduğu fırsatlardan yararlanırken olası risklerin yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, konseyin bu konuda hükümete yol göstereceğini belirtti.
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