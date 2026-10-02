Kanada'da 'Herkes için Yapay Zeka' stratejisine yön verecek konsey kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada'da 'Herkes için Yapay Zeka' stratejisine yön verecek konsey kuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'da hükümete yapay zeka politikalarında tavsiyelerde bulunacak konsey, 'Herkes için Yapay Zeka' stratejisine katkı sağlayacak. Kamu, iş dünyası, akademi ve teknoloji sektörlerinden temsilcilerin yer alacağı konseyin hükümete yol göstereceğini Başbakan Mark Carney belirtti.

Kanada'da hükümete yapay zeka politikaları konusunda tavsiyelerde bulunacak yapay zeka konseyinin kurulduğu bildirildi.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kamu, iş dünyası, akademi, araştırma ve teknoloji sektörlerinden temsilcilerin yer alacağı konsey, ülkenin "Herkes için Yapay Zeka" stratejisinin uygulanmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Konsey, yapay zekanın kullanımının yaygınlaştırılması, ulusal yapay zeka altyapısının geliştirilmesi ve denetlenmesi gibi konularda hükümete tavsiyelerde bulunacak.

Kanada Başbakanı Mark Carney, konuya ilişkin açıklamasında, yapay zekanın sunduğu fırsatlardan yararlanırken olası risklerin yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, konseyin bu konuda hükümete yol göstereceğini belirtti.

Kaynak: AA
Mark Carneyİş DünyasıYapay ZekaTeknolojiKanadaGüncelDünyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı Cezayı duyunca heyete bela okudu Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu
Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
21:44
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
21:37
Hacıosmanoğlu’nun Gündoğdu’ya bomba talimat: FETÖ’cü bunları bitir
Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya bomba talimat: FETÖ'cü bunları bitir
21:15
TFF’den Galatasaray’a kötü haber Okan Buruk ve Ugochukwu’nun cezaları onandı
TFF'den Galatasaray'a kötü haber! Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezaları onandı
20:45
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
20:36
Muğla’da yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
Muğla'da yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 22:29:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kanada'da 'Herkes için Yapay Zeka' stratejisine yön verecek konsey kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei