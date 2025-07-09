Kanada'da Hükümet Karşıtı Milis Gücü Gözaltıları

Kanada'da 2'si silahlı kuvvetler mensubu toplam 4 kişi, "hükümet karşıtı milis güç" oluşturmak saikiyle hareket ederek "ideolojik motivasyonlu şiddet faaliyetleri" yürüttüğü şüphesiyle gözaltına alındı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), Quebec eyaletinde yürütülen soruşturmanın detaylarını açıkladı.

Açıklamada, 2'si Kanada ordusunda aktif görev yapan 4 kişinin "ideolojik motivasyonlu şiddet faaliyetleri" yürüttüğü şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin bir süredir RCMP tarafından takip edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu kişilerin "hükümet karşıtı milis güç" oluşturmak amacıyla askeri tarzda eğitim, atış talimleri ve keşifler yaptıkları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, eyalette yürütülen çalışmalar sonucu 16 patlayıcı düzenek, 83 ateşli silah, 11 bin mermi, yaklaşık 130 şarjör ve çeşitli askeri teçhizat ele geçirildiği kaydedildi.

Şüphelilere bu kapsamda "hükümet karşıtı milis gücü oluşturma" ve "yasaklı ateşli silahlar bulundurma" suçlamaları yöneltildiğine işaret edilen açıklamada, 4 kişinin hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye sevk edildiği kaydedildi.