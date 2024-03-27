Kanada'da Nüfus Artışı 1957'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı

NEW Kanada'da geçen yıl nüfus artış hızının yüzde 3,2'lik artışla 1957'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.
Kanada İstatistik Kurumu, ülkedeki yıllık nüfus artış verilerini yayımladı.
Veri raporunda, 2023'te nüfus artış hızının yüzde 3,2 olduğu belirtildi. Bu oranın, 1957 yılındaki yüzde 3,3'lük yükselişten bu yana görülen en yüksek nüfus artış hızı olduğu ifade edildi.
Raporda, "Kanada'nın 2023'teki yüzde 3,2'lik nüfus artış hızının büyük kısmının geçici göçten kaynaklandığı, geçici göç olmasaydı bu oranın yüzde 1,2'de kalacağı" bilgisi paylaşıldı.
Son artışla Kanada'nın nüfusunun 1 Ocak itibarıyla 40 milyon 769 bin 890 olduğu kayıtlara geçti.
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