Kanada'da rekor yağışlar sonucu sokaklar ve evler sular altında kaldı - Son Dakika
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Kanada'da rekor yağışlar sonucu sokaklar ve evler sular altında kaldı

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Kanada'nın başkenti Toronto'da rekor seviyedeki yağışlar nedeniyle sokaklar ve evler sular altında kaldı. Meteoroloji servisi, 1941'den bu yana en fazla yağışın görüldüğünü belirtirken, yaklaşık 167 bin kişi elektriksiz kaldı. Sürücüler su basan yollarda mahsur kalırken, birçok evde sel baskınları yaşandı. Ünlü rapçi Drake de evinin sular altında kalan görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

17.07.2024 11:12
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- Kanada'da sokaklar ve evler sular altında kaldı

TORONTO - Kanada'da rekor seviyedeki yağışlar sonucu sokaklar ve evler sular altında kaldı.

Kanada'da dün etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Toronto'da 1941'den bu yana en fazla yağışın görüldüğü, şehirde 4 inç yağış meydana geldiği belirtildi. Rekor seviyedeki yağışlar nedeniyle Toronto'da cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yaklaşık 167 bin kişinin elektriksiz kaldığı kentte, sürücüler su basan yollarda mahsur kaldı. Yağışlar sonucu bir tren istasyonunun sular altında kaldığı görülürken, birçok evde de sel baskınları yaşandı. Yetkililer, araçlarında mahsur kalan en az 14 kişiyi kurtardıklarını açıkladı.

Dünyaca ünlü rapçi Drake de sosyal medya hesabından sular altında kalan evinin görüntülerini paylaştı. Billy Bishop Havalimanı'ndaki birçok uçuş ertelendi veya iptal edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kanada'da rekor yağışlar sonucu sokaklar ve evler sular altında kaldı - Son Dakika

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