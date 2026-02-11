Kanada'da Silahlı Saldırı: 10 Kişi Öldü, 27 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Kanada'da Silahlı Saldırı: 10 Kişi Öldü, 27 Kişi Yaralandı

11.02.2026 10:31  Güncelleme: 11:41
Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletine bağlı Tumbler Ridge kasabasında bir liseye ve yakınındaki bir eve yapılan silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Saldırganın olay yerinde intihar ettiği bildirildi.

(ANKARA) - Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletine bağlı Tumbler Ridge kasabasında bir lise ve yakındaki bir evde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Polis, saldırganın olay yerinde yaşamına son verdiğini açıkladı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Tumbler Ridge kasabasındaki bir lisede 6 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir konutta 2 kişi daha ölü bulundu. Bir kişi ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırgan olduğu tahmin edilen bir kadının da okulda ölü bulunduğunu ve ölüm nedeninin intihar olduğunun düşünüldüğünü bildirdi. Polis, kadın olduğunu belirttiği saldırganın kimliğine ait detayları henüz paylaşmadı.

Saldırıda 27 kişinin yaralandığı, yaralılardan en az ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar tedavi altına alınırken polis, olayda kullanılan silahın türüne ve hayatını kaybedenlerin yaşlarına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Kanada Başbakanı Mark Carney sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı öğrenince "yıkıldığını" belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Carney, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı'na yapmayı planladığı ziyareti de iptal etti.

Britanya Kolumbiyası Başbakanı David Eby, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir gecede ne söyleneceğini bilmek zor. Bu tür şeylerin başka yerlerde olduğunu düşünürsünüz, evinize bu kadar yakın değil" dedi. Tumbler Ridge Belediye Başkanı Darryl Krakowka, küçük ve birbirine sıkı bağlı bir topluluk olduklarını söyledi ve hayatını kaybedenlerin çoğunu şahsen tanıdığını kaydetti.

Kaynak: ANKA

