Kanada Yeni Nesil Savaş Uçağı Programı GCAP'a Katılmak İçin Görüşmeleri Yoğunlaştırıyor

11.04.2026 16:10
Kanada'nın, İngiltere, İtalya ve Japonya tarafından yürütülen yeni nesil savaş uçağı geliştirme programı Global Combat Air Programme'a dahil olmak için diplomatik temaslarını yoğunlaştırdığı bildirildi. Financial Times'ın aktardığı bilgilere göre Kanada, GCAP kapsamında 'gözlemci' statüsü elde etmeyi hedefliyor, bu statü projenin gizli teknik ve stratejik bilgilerine erişim sağlayarak ileride tam katılım seçeneğinin önünü açacak.

Kanada hükümetinden bir yetkili, girişimin temel amacının savunma tedarikinde çeşitliliği artırmak ve benzer güvenlik vizyonuna sahip ülkelerle işbirliğini derinleştirmek olduğunu ifade etti, bu ABD'ye alternatif arayışı olarak yorumlanıyor. Resmi başvurunun Birleşik Krallık'a iletildiği, Japonya ve İtalya'ya yazışmaların kısa sürede yapılacağı belirtildi. GCAP'a katılım sürecinin temmuz ayındaki bir toplantıda ele alınabileceği ve Kanada'nın kabul edilme ihtimalinin 'yüksek' olduğu ifade ediliyor.

2035 yılında ilk teslimatın planlandığı projede, Birleşik Krallık'taki finansman belirsizlikleri nedeniyle zaman zaman yavaşlama sinyalleri veriliyor. Geçtiğimiz hafta üç ülke, Edgewing konsorsiyumuyla 686 milyon sterlinlik bir mühendislik ve tasarım sözleşmesi imzaladı. 'Gözlemci statüsü' mekanizması, yüksek maliyetli projelere kademeli katılımı kolaylaştırmak için tasarlandı, Kanada'nın yanı sıra Avustralya, Suudi Arabistan gibi ülkelerin de ilgi gösterdiği belirtiliyor.

GCAP kapsamında geliştirilecek 6. nesil savaş uçağının, gelişmiş otonom sistemlerle pilot yükünü azaltması ve yüksek seviyede görev otomasyonu sağlaması hedefleniyor. Rolls-Royce tarafından geliştirilecek yeni nesil motorun lazerler ve enerji silahlarının kullanımına imkan tanıyacağı, uçakta artırılmış gerçeklik destekli arayüz ve biyometrik sensörlerin kullanılacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
