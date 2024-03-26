Kanada, Haiti'deki şiddet olayları nedeniyle vatandaşlarını tahliye ediyor

Kanada, Haiti'de yaşanan şiddet olayları ve çatışmalar nedeniyle çocukları ve sağlık durumu kötü olan savunmasız vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye başladığını duyurdu.
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Haiti'deki Kanada vatandaşlarının durumu hakkında değerlendirmede bulundu.
Joly, şiddet olayları ve çatışmalar yaşanan Haiti'deki Kanadalı çocukların ve sağlık durumu kötü olan savunmasız vatandaşların, Dominik Cumhuriyeti'ne tahliye edileceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Joly, dün helikopterle 18 vatandaşın tahliye edildiğini kaydetti.
Ne olmuştu?
Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Olaylarda yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.
Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.
Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.
Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.
Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.
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