Kanada İlk Puanını Aldı

(ANKARA)- 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Kanada, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını Bosna Hersek karşısında aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bosna Hersek, 21. dakikada kullanılan korner sonrası Lukic'in kafa golüyle öne geçti. 27 yaşındaki futbolcu, milli takım formasıyla ilk golünü kaydetti.

Kanada, aradığı beraberlik golünü 78. dakikada buldu. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Cyle Larin, oyuna girdikten iki dakika sonra Promise David'in pasında ceza sahasında yaptığı vuruşla skoru eşitledi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Kanada, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını elde etti. Daha önce 1986 ve 2022 turnuvalarında çıktığı altı maçı da kaybeden Kanada, Bosna Hersek beraberliğiyle turnuva tarihindeki ilk puan sevincini yaşadı.