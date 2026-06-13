Kanada İlk Puanını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada İlk Puanını Aldı

13.06.2026 01:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada, 2026 Dünya Kupası'nda Bosna Hersek ile 1-1 berabere kalarak tarihindeki ilk puanını elde etti.

(ANKARA)- 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Kanada, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını Bosna Hersek karşısında aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bosna Hersek, 21. dakikada kullanılan korner sonrası Lukic'in kafa golüyle öne geçti. 27 yaşındaki futbolcu, milli takım formasıyla ilk golünü kaydetti.

Kanada, aradığı beraberlik golünü 78. dakikada buldu. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Cyle Larin, oyuna girdikten iki dakika sonra Promise David'in pasında ceza sahasında yaptığı vuruşla skoru eşitledi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Kanada, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını elde etti. Daha önce 1986 ve 2022 turnuvalarında çıktığı altı maçı da kaybeden Kanada, Bosna Hersek beraberliğiyle turnuva tarihindeki ilk puan sevincini yaşadı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Kanada, Futbol, Dünya, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada İlk Puanını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi
Atina’nın uykularını kaçıran silah Türkiye’ye övgü yağdırdılar Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
Fatih’te 3 motosiklet birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı
Güney Kore’ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi

00:17
Gaziantep’te 4.6 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
00:00
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
23:32
Antalya’da “Altunlar“ çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı
Antalya'da "Altunlar" çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı
22:41
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı O ülkeyle dalga geçti
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti
22:40
Yurtta kan donduran görüntüler Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
22:14
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 01:27:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Kanada İlk Puanını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.