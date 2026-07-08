Kanada NATO Savunma Harcamalarını Artıracak

(ANKARA) - Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO'da savunma yükünün daha dengeli paylaşılmaya başlandığını belirterek, Kanada'nın savunma harcamalarını önemli ölçüde artıracağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Carney, 36. NATO Zirvesi'nin ikinci gününde, devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek ana oturumun öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Carney, "ittifakın güvenlik gündeminin hızla değişen tehdit ortamında şekillendiğini" belirterek, geleneksel güvenlik risklerinin yanı sıra hibrit saldırılar, hipersonik silah sistemleri ve otonom savaş teknolojilerinin öne çıktığını ifade etti. Başbakan Carney, NATO'nun bu yeni güvenlik ortamına uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

"RUSYA, İTTİFAK AÇISINDAN TEMEL GÜVENLİK TEHDİTLERİNDEN BİRİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

"Rusya'nın ittifak açısından temel güvenlik tehditlerinden biri olmaya devam ettiğini" dile getiren Carney, NATO içinde savunma sorumluluğunun giderek daha dengeli dağıldığını söyledi."

ABD'nin uzun süredir dile getirdiği yük paylaşımı beklentisinin karşılanmaya başladığını kaydeden Carney, bu süreçte Kanada'nın da savunma yatırımlarını hızlandırdığını ifade etti. "Kanada'nın halen gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 1,5'ini savunmaya ayırdığını" belirten Carney, bu oranı, önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 4 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

"ZİRVE'DEN ÖNCE TRUMP'LA NATO'DAKİ YÜK PAYLAŞIMINI GÖRÜŞTÜK"

Ankara'ya gelmeden önce ABD Başkanı Donald Trump ile kapsamlı bir görüşme yaptığını aktaran Mark Carney, görüşmede, NATO'daki yük paylaşımının ele alındığını ve müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaya başlamasının Washington tarafından olumlu karşılandığını aktardı.

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Carney, İran'ın Suudi Arabistan ve Katar'daki hedeflere yönelik saldırılarını eleştirerek, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın korunması gerektiğini vurguladı.