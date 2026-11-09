Kanada, Rusya savunma sanayisine bağlı 38 kuruluş ve 24 kişiye yaptırım kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kanada, Rusya savunma sanayisine bağlı 38 kuruluş ve 24 kişiye yaptırım kararı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kanada, Rusya'nın savunma sanayisi ve siber faaliyetleriyle bağlantılı 38 kuruluş ile 24 kişiye yaptırım kararı aldı. Karar Paris'teki G7 toplantısında duyuruldu; yaptırımlar kripto para borsalarını hedefleyerek Ukrayna'daki savaşın maliyetini artırmayı amaçlıyor.

Kanada, Rusya'nın savunma sanayisi, balistik füze teknolojisi geliştirme faaliyetleri ve siber operasyonlarını hedef alan 38 kuruluş ve 24 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Anita Anand'ın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında konuya ilişkin detayları paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada, Kanada'nın aldığı yaptırım kararıyla Rusya'nın askeri kapasitesinin sınırlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yaptırım listesine alınan 38 kuruluş ve 24 kişi arasında Rusya'nın savunma sanayisi, balistik füze teknolojilerinin geliştirilmesi ve siber faaliyetleriyle bağlantılı aktörlerin bulunduğu aktarılan açıklamada, yaptırımların kripto para borsaları dahil finansal aktörleri hedef alarak Ukrayna'daki savaşın ekonomik maliyetini artırmayı amaçladığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Anand ise açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna kentlerini füzelerle vurma kapasitesini zayıflatmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini vurgulayan Anand, Rusya'nın saldırganlığını sona erdirip Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterene kadar Moskova'ya yönelik yaptırımları sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
PolitikaKanadaGüncelParisRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Emre Belözoğlu’ndan Lukaku’ya son şans Ya oyna ya git Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
19:42
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
19:11
Dubai’de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi Bu futbolcuyu tanımayan yok
Dubai'de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi! Bu futbolcuyu tanımayan yok
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 16’ya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 16'ya çıktı
18:41
Amedspor’dan Galatasaray’a telefon
Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
17:50
MHP’li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
MHP'li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 20:06:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Kanada, Rusya savunma sanayisine bağlı 38 kuruluş ve 24 kişiye yaptırım kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android