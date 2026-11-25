Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ülkesinin savunma harcamalarına yönelik eleştirilerine tepki göstererek, "Kanada egemen bir devlet. ABD'ye hesap vermiyoruz." dedi.

Kanada basınında yer alan haberlere göre McGuinty, başkent Ottawa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Pentagon'un Kanada'nın savunma harcamalarını eleştiren son değerlendirmelerinin ardındaki gerekçeyi anlayamadığını söyledi.

ABD ile Kanada arasındaki askeri işbirliğinin sürdüğünü belirten McGuinty, Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) ve NATO kapsamındaki ortak çalışmaların yanı sıra iki ülkenin orduları arasındaki işbirliğinde de herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

McGuinty, "Kanada egemen bir devlet. ABD'ye hesap vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pentagon'un yayımladığı belgede, Kanada'nın savunma harcamalarının ülkenin Kuzey Amerika'nın korunmasına katkı sağlama kapasitesini sınırlandırdığı savunulmuştu.

Belgede, Kanada'nın önceki savunma harcamalarına ilişkin taahhütlerini yerine getirmek ve Kuzey Amerika'nın savunmasında güvenilir ortak olmak için gerekli adımları atmadığı belirtilmişti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell de Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Pentagon'un Kanada ile yürütülen işbirliklerinin ABD'nin somut savunma hedeflerine katkıda bulunmasını sağlamak için adımlar attığını belirtmişti.

Parnell, söz konusu bu notun savunma istihbaratı paylaşımını veya NATO ve NORAD aracılığıyla yürütülen işbirliğini etkilemeyeceğini dile getirmişti.