Kanada, UAD'nin Myanmar hakkındaki soykırım kararına tam uyulmasını istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, UAD'nin Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediği kararını dönüm noktası saydı. Kanada, karara bütünüyle uyulmasını beklerken Myanmar Devlet Başkanı Hlaing uygunsuz bulduğu şartlara uymayacağını açıkladı.
Kanada hükümeti, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine yönelik kararına "bütünüyle uymasını" beklediğini bildirdi.
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, UAD'nin kararını "dönüm noktası" şeklinde niteledi.
Anand, "Rohingya halkı, yıllardır kendilerine karşı işlenen vahşetler için adalet arayışını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Kanada hükümetinin, Myanmar'ın UAD'nin söz konusu kararına "bütünüyle uymasını beklediğini" belirten Anand, karar doğrultusunda "hesap verebilirliğin sağlanması yönündeki baskısını" sürdüreceklerini kaydetti.
Myanmar Devlet Başkanı Hlaing'den "uygunsuz şartlar" tepkisi
UAD, 19 Kasım'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine ve mağdurların uğradığı zararları tazmin etmesi gerektiğine hükmetmişti.
BBC'nin Myanmar basınına dayandırdığı haberine göre, Myanmar Devlet Başkanı Hlaing, yaptığı açıklamada UAD kararındaki "soykırım" ifadesinin ülkenin itibarını ciddi anlamda etkilediğini belirtmişti.
Hlaing, "Myanmar, sorumlu bir ülkeye yakışır adımlar atacak ancak uygunsuz bulduğu şartlara uymayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Myanmar Devlet Başkanı Hlaing, UAD kararının hangi bölümlerini "uygunsuz" bulduğuna dair detay paylaşmamıştı.
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