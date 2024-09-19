Kanada Uluslararası Öğrenci Sayısını Azaltıyor

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OTTAWA, 19 Eylül (Xinhua) -- Kanada federal hükümeti, ülkeye geçici ikamet amacıyla gelenlerin sayısını kontrol altına almak amacıyla uluslararası öğrenci sayısını daha da azaltacağını duyurdu.

Kanada Göçmenlik, Mültecilik ve Vatandaşlık Bürosu tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, 2025 yılında yeni uluslararası öğrenci ikamet izinlerinin yüzde 10 oranında azaltılarak 2024 yılında hedeflenen 485.000'den 437.000'e düşürüleceği belirtildi.

2026 yılında ise verilecek öğrenci ikamet izinlerinin sayısının, 2025 ile aynı kalacağı belirtildi.

Söz konusu duyuru, fedaral hükümetin Ocak ayında lisans öğrencilerine verilecek öğrenci izinlerini azaltan kararının ardından geldi. 2023'te lisans öğrencilerine verilen yaklaşık 560.000 ikamet izni yüzde 35 oranında azaltılmış ve 2024'te yaklaşık 360.000 lisans öğrencisine ikamet izni verilmişti.

Nüfusu 2024'ün ilk çeyreğinde 41 milyonu aşan Kanada'da geçici ikamet edenlerin sayısında keskin bir artış yaşandı. Kanada Göçmenlik, Mültecilik ve Vatandaşlık Bürosu bu yılın başlarında yaptığı açıklamada nüfusun yüzde 6,5'ini oluşturan geçici ikamet edenlerin oranının 2026'ya kadar yüzde 5'e düşeceğini duyurmuştu.