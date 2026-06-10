Sahte pilot skandalı! 17 yıl boyunca uçtu, milyonlarca dolar kazandı - Son Dakika
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Sahte pilot skandalı! 17 yıl boyunca uçtu, milyonlarca dolar kazandı

10.06.2026 09:45
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Kanada'da eski bir Air Canada kaptan pilotu, gerekli lisansa sahip olmadığı halde yaklaşık 17 yıl boyunca yüzlerce uçuş gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Yetkililer, pilotun 900'den fazla seferde görev yaptığını ve milyonlarca dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

Kanada'da Air Canada hava yolu şirketinde yaklaşık 17 yıl yolcu taşımak için gerekli ehliyeti olmadan 900'den fazla uçuş gerçekleştiren pilotun gözaltına alındığı belirtildi.

17 YIL LİSANSSIZ UÇTU

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Peel Bölge Polisinin internet sitesinden, Air Canada hava yolu şirketinde görev yapan pilotun belgelerinde "gariplikler" tespit edilmesi sonucu başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Geoffrey Wall'un ticari pilot lisansı (CPL-A) bulunduğu ancak Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL-A) olmadığı, bu kişinin 2009'da ehliyetsiz hava yolu pilotluğuna başladığı ve 2025'te emekliye ayrıldığı belirtildi.

Wall'un, 27 yıllık kariyerinin yaklaşık 17 yılında 900'den fazla iç ve dış hatlar uçuşunda lisanssız pilotluk yaptığı ve 2,9 milyondan fazla Kanada doları maaş aldığı vurgulanan açıklamada, pilotun 1 Haziran'da gözaltına alındığı kaydedildi.

4 SUÇTAN GÖZALTIN ALINDI

Açıklamada, Wall'a "dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kamu düzenini bozma, sahte nişan bulundurma" gibi suçlamalar yöneltildiğine işaret edildi.

Başkomiser Yardımcısı Nick Milinovich, basına yaptığı açıklamada, sürdürülen soruşturmayı "film senaryosuna" benzetti.

CNN'in haberine göre, Air Canada'dan yapılan açıklamada, şirket pilotlarının 6 ayda bir uçuş becerilerini doğrulamak amacıyla zorunlu eğitim aldığı belirtilerek, Wall'un güvenlik ihlaline yol açmadığı savunuldu.

Olay, ABD'li Steven Spielberg'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği, Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı ve 2002'de gösterime giren "Catch Me If You Can" (Sıkıysa Yakala) adlı filmi anımsattı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Kanada, Pilot, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte pilot skandalı! 17 yıl boyunca uçtu, milyonlarca dolar kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Türkiye'de olsa neler neler söylenir ama Kanada olunca herkez susmus 1 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Demek ki diploma olması önemli değil, Liyakat olması önemli!!17 yıl pilotluk yapmış ve uçak hiç düşmemiş!! 0 0 Yanıtla
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