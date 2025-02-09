Kanberra'da Çok Kültürlü Festival

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KANBERRA, 9 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen 2025 Ulusal Çokkültürlülük Festivali sırasında geleneksel kıyafetler giyen insanlar geçit törenine katıldı, 8 Şubat 2025.

7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen festivalde, 170'ten fazla çokkültürlü topluluk bir araya gelerek yemek, sanat, şarkı ve danslar aracılığıyla kültür, tarih ve mirası paylaşıyor. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)