Kandıra'da Beton Santrali İnşaatında Vincin Elektrik Teline Teması Sonucu 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Kandıra'da Beton Santrali İnşaatında Vincin Elektrik Teline Teması Sonucu 2 İşçi Yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan bir beton santrali inşaatında çalışan bir vincin elektrik teline temas etmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

18.07.2024 17:41
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde beton santrali inşaatında çalışan vincin elektrik teline temas etmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

D-605 kara yolu Çakırcaali Mahallesi mevkisinde beton santrali inşaatında çalışan vincin ucuna bağlı demir halat, elektrik tellerine temas etti.

Vinçteki 2 işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kandıra'da Beton Santrali İnşaatında Vincin Elektrik Teline Teması Sonucu 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kandıra'da Beton Santrali İnşaatında Vincin Elektrik Teline Teması Sonucu 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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