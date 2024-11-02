Kandıra'da Güvenli Okul Denetimi

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kandıra ilçesinde 16 okul ve çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 130 kişi sorgulandı ve 35 araç kontrol edildi.

Uygulamada yakalanan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.