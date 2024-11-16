Kandıra'da Okul Boyandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kandıra'da Okul Boyandı

Kandıra\'da Okul Boyandı

Denetimli serbestlik tedbirindekiler, Kandıra'daki okulu tadilat ve boya işleriyle yeniledi.

16.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir okulun boya ve tadilatı işini yükümlüler gerçekleştirdi.

Denetimli serbestlik tedbirine tabi olan ve kamuya yararlı işte ücretsiz çalışma programından yararlanan yükümlüler, ara tatilde Kandıra Kocakaymaz Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu'nda boyama ve tadilat işlerini yaptı.

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumunun katkılarıyla gerçekleştirilen yenileme ve boya işleri sonrasında okul eğitim öğretime hazır hale getirildi.

Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Mehmet Salih Çakırtaş, Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Şefi Bedirhan Çoban da okulu ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Okulun müdür yardımcısı Alpay Şimşek, yaptığı açıklamada, "Okulumuz ara tatilde yönetici ve öğretmenlerin olmadığı dönemde Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün projesi kapsamında yükümlüler tarafından boyanmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kandıra, kocaeli, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kandıra'da Okul Boyandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
15:09 18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti 18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
15:06 CHP’li belediyede işçiler isyanda CHP'li belediyede işçiler isyanda
14:53 L’Gante’ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı
14:53 Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
14:44 Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
14:35 Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
14:27 Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
14:22 Rize’de 4.7 Büyüklüğünde Deprem Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem
14:19 Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 12:52:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kandıra'da Okul Boyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.