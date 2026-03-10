Kandıra\'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mülkişeyhsuvar Mahallesi'nde Himmet İ. (62) idaresindeki 54 DE 752 plakalı traktör, geri manevra sırasında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
