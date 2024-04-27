Kandıra'da yıkılma tehlikesi geçiren leylek yuvası onarıldı - Son Dakika
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Kandıra'da yıkılma tehlikesi geçiren leylek yuvası onarıldı

Kandıra\'da yıkılma tehlikesi geçiren leylek yuvası onarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren, leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direği onarıldı. Kocakaymaz Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçerek direğin bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Kocakaymaz Mahallesi'nde bulunan leylek yuvaları, ilkbaharda çok sayıda leyleğin gelmesine ev sahipliği yapıyor.

27.04.2024 10:49
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren, leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direği onarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocakaymaz Mahallesi sakinleri, Hacıgaziler Camisi'nin önünde bulunan, leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direğinin şiddetli rüzgar nedeniyle yan yattığını gördü.

Vatandaşların talebi üzerine muhtar Sedat Değer durumu, "Muhtar Aktif Sistemi" aracılığıyla Büyükşehir Belediyesine bildirerek direğin onarılmasını talep etti.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlık Şube Müdürlüğü, talebin değerlendirilmesi için konuyu Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne iletti.

Bunun üzerine harekete geçen A Takımı ekipleri, rüzgarın etkisiyle yan yatan telefon direğinin bakım ve onarımını yaptı.

İlkbaharda çok sayıda leyleğin geldiği Kocakaymaz Mahallesi'nde, çok sayıda leylek yuvası bulunuyor.

Vatandaşlar, çalışmadan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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