Kandıra'daki RAPID Gemisi Satışa Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kandıra'daki RAPID Gemisi Satışa Çıkıyor

13.07.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kandıra açıklarında bekleyen RAPID isimli kuru yük gemisi, 27 Temmuz'da ihaleye çıkacak.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında geçen yıl karaya oturan, kurtarıldıktan sonra çekildiği Kefken Adası mevkisinde bekletilen kuru yük gemisi satışa çıkacak.

Hava muhalefeti nedeniyle Kandıra açıklarında 18 Eylül'de karaya oturduktan sonra 16 Kasım 2025'te Kefken Adası'ndaki güvenli bölgeye çekilen Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki "RAPID" adlı kuru yük gemisinin bekleyişi devam ediyor.

Kefken Liman Başkanlığının ihale ilanına göre, "RAPID" isimli kuru yük gemisinin, bulunduğu yerde 618 sayılı Limanlar Kanunu 7. maddesi uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre açık teklif usulüyle satışı yapılacak.

İhale şartnamesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin VakıfBank Emek Şubesi'nin ilgili hesabına, "ihale dosya bedeli" açıklamasıyla yatırılan 10 bin liralık dekontun teslimi karşılığı Kocaeli Bölge Liman Başkanlığından temin edilecek.

İhale, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı Toplantı Salonu'nda, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da açık teklif usulüyle Kefken Liman Başkanlığı tarafından yapılacak.

Geminin tahmini satış bedeli 7 milyon 411 bin 754 lira ve geçici teminat miktarı ise 222 bin 353 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için belirlenen evraklardan oluşan dosyanın eksiksiz olarak 23 Temmuz Perşembe günü 17.00 mesai saati bitimine kadar Kocaeli Bölge Liman Başkanlığına elden teslim edilmesi gerekiyor.

Kandıra açıklarında geçen yıl 18 Eylül'de "RAPID" adlı Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi üzerine başlatılan çalışmalarda 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopterle kurtarılmış, gemi 16 Kasım'da Kefken Adası'ndaki güvenli bölgeye çekilmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, 3. Sayfa, Kocaeli, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kandıra'daki RAPID Gemisi Satışa Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Mete Gazoz’dan Dünya Kupası’nda altın madalya Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda altın madalya
Fenerbahçe’nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid’in eski yıldızını transfer etti Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze, Real Madrid'in eski yıldızını transfer etti

15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, güvenliği sağlamak için ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, güvenliği sağlamak için ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 15:34:33. #7.12#
SON DAKİKA: Kandıra'daki RAPID Gemisi Satışa Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.