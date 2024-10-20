Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
E.S. (23) yönetimindeki 44 AEV 015 plakalı otomobil, Sivas- Malatya kara yolunun Kangal ilçesi Hacıhasanlar mevkisinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Kangal Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kangal'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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