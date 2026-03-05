Kangal Termik Santrali'nde Maaş Sorunu - Son Dakika
Kangal Termik Santrali'nde Maaş Sorunu

05.03.2026 23:53
CHP'li Karasu, Kangal Termik Santrali'nde işçilerin maaşlarının ödenmediğini ve santralin kapatıldığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas'taki Kangal Termik Santrali'nde işçilerin maaşlarının hesaplara yatmadığını belirterek, santralin adım adım kapatılmaya sürüklendiğini ifade etti.

Karasu, Sivas'ta faaliyet gösteren Kangal Termik Santrali'nde işçilerin maaşlarının ödenmediğini açıkladı. Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sivas'ın üretim damarlarından biri olan Kangal Termik Santrali'nde bugün işçilerin maaşları hesaplara yatmadı. CHP'nin Sivas'a yaptıkları, AKP'nin de Sivas'tan aldıkları saymakla bitmez… Bu santraldeki sorun yalnızca bir ücret maaş sorunu değildir. Bu, kara kışın ortasında 130 işçinin işine son veren santralin adım adım kapatılmaya sürüklendiğinin göstergesidir."

Daha önce uyardım: Sivas'ın üretim merkezleri birer birer kapanıp insanlar zorunlu göçe zorlanırken; teşvik pazarlıkları, yanlış enerji politikaları ve özelleştirme anlayışı yüzünden Kangal'a da kıymayın!

Bir kez daha uyarıyorum; Bugün işçisine maaş ödemeyen santral yarın kapısına kilit vurulan bir tesis olur. Kangal Termik yalnızca bir santral değildir; Sivas'ın emeği, Kangal'ın ekonomisi ve yüzlerce ailenin ekmeğidir. Sivas'ın üretim gücünü ve işçilerin alın terini göz göre göre yok mu edeceksiniz? Kangal da Termik işçisi de yalnız değildir."

Kaynak: ANKA

