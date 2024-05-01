Kansas'ta hortum felaketi: 1 ölü - Son Dakika
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Kansas'ta hortum felaketi: 1 ölü

ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı. Pottawatomie County yönetiminden yapılan açıklamaya göre 22 ev yıkıldı, 13 evde hasar meydana geldi. Hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Westmoreland genelinde elektrik kesintisi meydana geldi.

01.05.2024 17:06
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- Kansas'ta hortum felaketi: 1 ölü

KANSAS - ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı.

ABD'nin Kansas eyaletinin Westmoreland kentini hortum vurdu. Pottawatomie County yönetiminden yapılan açıklamaya göre 22 ev yıkıldı, 13 evde hasar meydana geldi. Hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Westmoreland genelinde elektrik kesintisi meydana geldi.

Kaynak: İHA

Kansas, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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