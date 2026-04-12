Kanser Aşısı Nedir? Üç Farklı Türü Açıklıyoruz - Son Dakika
Kanser Aşısı Nedir? Üç Farklı Türü Açıklıyoruz

12.04.2026 09:30
Kanser aşıları, koruyucu, tedavi edici ve kişiselleştirilmiş olmak üzere üç başlıkta inceleniyor. Her birinin farklı işlevleri ve hedefleri var, bu nedenle kanserin çok çeşitli doğası nedeniyle tek bir aşı ile kesin çözüm sağlanması mümkün değil.

Yıllardır 'kanser aşısı bulundu' başlıkları heyecan uyandırsa da, bu ifadeler yanlış anlaşılmaya müsait. Kanser aşısı tek bir aşı değil, çünkü kanser binlerce farklı hastalığın ortak adıdır ve hepsine tek çözüm mümkün değildir. Modern tıp, hastalığın adından çok hastanın kendisine odaklanıyor.

Kanser aşıları üç başlıkta ele alınabilir: koruyucu aşılar, tedavi edici aşılar ve kişiselleştirilmiş aşılar. Koruyucu aşılar, kansere yol açabilen virüslere karşı koruma sağlar; örneğin HPV aşısı rahim ağzı kanserini, hepatit B aşısı ise karaciğer kanserini önleyebilir. Bu aşılar, enfeksiyon ortaya çıkmadan önce uygulanarak kanser oluşumunu engeller.

Tedavi edici aşılar ise mevcut kanseri hedef alır ve bağışıklık sistemini kanser hücrelerine karşı güçlendirmeyi amaçlar. Kanser hücreleri bağışıklık sistemi için net yabancı olmadığından, bu aşılar herkese aynı şekilde uygulanamaz. Örnekler arasında prostat kanseri için Sipuleucel-T ve mesane kanseri için BCG aşısı bulunuyor. Kişiselleştirilmiş aşılar ise her hastanın tümörüne özel olarak geliştirilir, böylece daha etkili tedaviler sunulabilir.

Son Dakika Güncel Kanser Aşısı Nedir? Üç Farklı Türü Açıklıyoruz - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:48:29. #7.13#
SON DAKİKA: Kanser Aşısı Nedir? Üç Farklı Türü Açıklıyoruz - Son Dakika
