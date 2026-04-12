Kanser Aşısı Nedir? Üç Farklı Türü Açıklıyoruz

Yıllardır 'kanser aşısı bulundu' başlıkları heyecan uyandırsa da, bu ifadeler yanlış anlaşılmaya müsait. Kanser aşısı tek bir aşı değil, çünkü kanser binlerce farklı hastalığın ortak adıdır ve hepsine tek çözüm mümkün değildir. Modern tıp, hastalığın adından çok hastanın kendisine odaklanıyor.

Kanser aşıları üç başlıkta ele alınabilir: koruyucu aşılar, tedavi edici aşılar ve kişiselleştirilmiş aşılar. Koruyucu aşılar, kansere yol açabilen virüslere karşı koruma sağlar; örneğin HPV aşısı rahim ağzı kanserini, hepatit B aşısı ise karaciğer kanserini önleyebilir. Bu aşılar, enfeksiyon ortaya çıkmadan önce uygulanarak kanser oluşumunu engeller.

Tedavi edici aşılar ise mevcut kanseri hedef alır ve bağışıklık sistemini kanser hücrelerine karşı güçlendirmeyi amaçlar. Kanser hücreleri bağışıklık sistemi için net yabancı olmadığından, bu aşılar herkese aynı şekilde uygulanamaz. Örnekler arasında prostat kanseri için Sipuleucel-T ve mesane kanseri için BCG aşısı bulunuyor. Kişiselleştirilmiş aşılar ise her hastanın tümörüne özel olarak geliştirilir, böylece daha etkili tedaviler sunulabilir.