Kanser Hastaları Nallıhan\'ı Gezdi

Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kanser hastaları tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Ankara Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) yetkilileri ve 35 kanser hastası, Nallıhan Belediyesinin misafiri olarak ilçeyi gezdi.

Dernek Genel Sekreteri Arzu İncidiş, hastaların stres atması için geldikleri Nallıhan'da güzel karşılandıklarını belirtti.

Tarihi ve turistik yerlerini gezerek moral bulduklarını anlatan İncidiş, kendilerine destek olan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'e teşekkür etti.