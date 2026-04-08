Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanseri Yenenler Umut Etkinliğinde Buluştu

08.04.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de kanser tedavisini tamamlayan çocuklar ve yetişkinler, 1-7 Nisan Kanser Haftası'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek umutlarını paylaştı. 10 yaşındaki Dolunay Elmacı'nın spordaki başarısı, ailelere ilham kaynağı oldu.

İzmir'de bebeklik döneminde kanser tanısı alan ve tedavilerini başarıyla tamamlayan çocuklar ile yetişkin hastalar, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Acıbadem İzmir Kent Hastanesi Onkoloji Bölümü tarafından düzenlenen 'Bir umut da sizden olsun' etkinliğinde buluştu. Bu özel etkinlikte, hastalar ve aileleri kanser yolculuklarını paylaşırken, çocuklar maskotlar eşliğinde oyunlar oynayıp yüz boyama aktiviteleriyle keyifli anlar yaşadı. Umutlar dilek ağacına asıldı ve etkinlik sonunda gökyüzüne rengarenk balonlar uçuruldu.

Etkinlikte, 4-5 aylıkken nöroblastom tanısı konulan ve iki yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşan 10 yaşındaki Dolunay Elmacı da yer aldı. Cimnastikte madalyalar kazanan Elmacı, 'Ben bu hastalığı yendim, iyileştim. Bunu herkes başarabilir' diyerek umut verdi ve Türkiye şampiyonalarına hazırlandığını belirtti. Onun hikayesi, benzer süreçleri yaşayan aileler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Acıbadem İzmir Kent Hastanesi Onkoloji Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Karabulut, kanserde erken teşhis ve tedavinin önemini vurgulayarak, günümüzde cerrahi, radyoterapi ve immünoterapi gibi gelişmiş yöntemlerle başarı oranlarının arttığını ifade etti. Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nur Olgun ise Türkiye'de çocukluk çağı kanserlerinde yaşam oranlarının yüzde 75'lere dayandığını belirterek, sağlık güvencesi ve yeni tedavilerin bu başarıdaki rolünü vurguladı. Etkinlik, kanserle mücadelede umut ve farkındalığı artırmayı amaçladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Etkinlikler, Dolunay, Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:16:22. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.