Kanseri Yenenler Umut Etkinliğinde Buluştu

İzmir'de bebeklik döneminde kanser tanısı alan ve tedavilerini başarıyla tamamlayan çocuklar ile yetişkin hastalar, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Acıbadem İzmir Kent Hastanesi Onkoloji Bölümü tarafından düzenlenen 'Bir umut da sizden olsun' etkinliğinde buluştu. Bu özel etkinlikte, hastalar ve aileleri kanser yolculuklarını paylaşırken, çocuklar maskotlar eşliğinde oyunlar oynayıp yüz boyama aktiviteleriyle keyifli anlar yaşadı. Umutlar dilek ağacına asıldı ve etkinlik sonunda gökyüzüne rengarenk balonlar uçuruldu.

Etkinlikte, 4-5 aylıkken nöroblastom tanısı konulan ve iki yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşan 10 yaşındaki Dolunay Elmacı da yer aldı. Cimnastikte madalyalar kazanan Elmacı, 'Ben bu hastalığı yendim, iyileştim. Bunu herkes başarabilir' diyerek umut verdi ve Türkiye şampiyonalarına hazırlandığını belirtti. Onun hikayesi, benzer süreçleri yaşayan aileler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Acıbadem İzmir Kent Hastanesi Onkoloji Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Karabulut, kanserde erken teşhis ve tedavinin önemini vurgulayarak, günümüzde cerrahi, radyoterapi ve immünoterapi gibi gelişmiş yöntemlerle başarı oranlarının arttığını ifade etti. Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nur Olgun ise Türkiye'de çocukluk çağı kanserlerinde yaşam oranlarının yüzde 75'lere dayandığını belirterek, sağlık güvencesi ve yeni tedavilerin bu başarıdaki rolünü vurguladı. Etkinlik, kanserle mücadelede umut ve farkındalığı artırmayı amaçladı.