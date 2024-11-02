Kanserle Mücadele Eden Çocuklar Eğlendi

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LÖSEV Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, kan kanserini yenen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Alpaslan Parkı'ndaki programda, iyileşen çocuklar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından kurulan sahnede spor eğitmenlerince yapılan dans hareketlerine katıldı, şarkılara eşlik etti.

Lösemiyi yenen çocuklardan kimisi sahnede şiir okudu, kimisi ise bağlama çaldı.

Ailelerin de katıldığı etkinlikte çocuklar, parka kurulan oyun alanında gönüllerince eğlendi.