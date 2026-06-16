Kanserle Mücadelede Farkındalık İçin Yolculuk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanserle Mücadelede Farkındalık İçin Yolculuk

Kanserle Mücadelede Farkındalık İçin Yolculuk
16.06.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'dan Tac Mahal'e bisikletle giden John Müller, Sakarya'da kanserle mücadele mesajı verdi.

Kanser hastalığına dikkati çekmek ve hastalara destek olmak için Almanya'dan Hindistan'ın Agra şehrindeki Tac Mahal'a yola çıkan John Müller, 8 bin kilometrelik bisiklet turu kapsamında Sakarya'ya geldi.

Berlin'de yaşayan ve 5 yıl önce Ewing sarkomu (kemik ve yumuşak doku kanseri) teşhisi konulan 26 yaşındaki Müller, 10 ay hastanede yatarak 14 kez kemoterapi aldı. Süreci henüz tamamen atlatamayan Müller, bisikletiyle 8 bin kilometre yol katederek farkındalık için pedal çevirmeye karar verdi.

Akyazı ilçesindeki Erdoğdu Mahallesi'ne dün ulaşan Müller, buradaki mahalle sakinlerinin misafiri oldu.

"Türkiye'ye geldiğimde ilk fark ettiğim şey ezanın sesi oldu"

Müller, gazetecilere, 5 yıl önce çok ciddi kanser vakası geçirdiğini, hastanede yattığı dönemlerde doktorların yaşamasının imkansız olduğunu söylediğini anlattı.

Bisikletiyle bu mücadeleye dahil olduğunu dile getiren Müller, "Böylece genç nesillere, çocuklara, 'Siz kanserden ölmeyeceksiniz, bu sporun içerisinde olacağız' mesajını vermek istiyorum. Mümkünse onları hastanelerde ziyaret etmek, moral olmak istiyorum." dedi.

Türkiye'yi, sadece bir hafta bulunmasına rağmen çok sevdiğini belirten Müller, "6-7 ülkede bulundum. Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan'dan sonra kendimi Edirne'de buldum. Türkiye'ye geldiğimde ilk fark ettiğim şey ezanın sesi oldu. Gerçekten kalbe dokunan güzel ses. Bunu diğer ülkelerde duymadım, bu beni çok etkiledi." diye konuştu.

Müller, Tac Mahal'in, sevginin ve barışın ortak dilini temsil eden yer olması dolayısıyla kanserle mücadelesini orada sonlandırmayı uygun gördüğünü ifade etti.

Sakarya'da denediği köftenin lezzetli olduğunu ve dün gece yarısına kadar mahalle sakinleriyle çay içip sohbet ederek güzel zaman geçirdiğini anlatan Müller, bugün Bolu'ya yolculuğunun başladığını, daha sonra Samsun, Giresun güzergahından geçerek Gürcistan'da Türkiye yolculuğunu sonlandıracağını kaydetti.

Müller, "Almanya'da yolculuğuma başladığımda kar yağıyordu, yolculuk son derece zor ve engebeliydi. Başlangıç olarak zaten ağır süreçten geçtim. Benim gibi kanser hastası bile 8 bin kilometre hedefini koyduysa, bunu herkes başarabilir." ifadelerini kullandı.

"Güzel tecrübe oldu, kardeş kazanmış olduk"

Mahalle sakini Ömer Sarıgedik ise 2 yıl önce Almanca öğrenme sürecine girdiğini, gezginleri takip ettiğini ve bunlardan birinin John Müller olduğunu söyledi.

Takip etmesi dolayısıyla Karadeniz turundan haberi olduğunu ama Müller'in gelişinin planlamadan geliştiğini anlatan Sarıgedik, şöyle devam etti:

"Tam Hendek çıkışında mesaj attım, 'Buraya uğrar mısın, seninle tanışmak isteriz.' O da sağ olsun, teklifimizi kabul etti, kendisiyle burada çay içtik. Köyümüzde Almanya'da çalışmış, emekli olmuş amcalarımız, ağabeylerimiz, emektar kardeşlerimiz var. Onlar da sağ olsun çok büyük ilgi gösterdiler. Güzel tecrübe oldu, kardeş kazanmış olduk. Kardeşimiz kanser hastalığını yenmiş, çocuklara güzel örnek olmaya çalışan biri. Biz de umut olabilirsek ne mutlu."

Sarıgedik, John'un köye geldiğinde çok sayıda çocuğun etrafını sardığını gördüğünü, güzel bir gün geçirdiklerini, akşam kendi odasını ve yatağına verdiğini anlatarak, "Kanserle mücadelede de insanlara verdiği umut yolculuğunda da başarılar diliyorum. İnşallah genç nesillere destek olur." diye konuştu.

Müller'e Türkçe kelimeler öğrettiklerine değinen Sarıgedik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce yorumlardan Türklerin çok yardımsever olduğunu biliyormuş, bunu da canlı şekilde deneyimledi. İlk defa birinin evinde kaldı, normalde bisikletinde çadırı var. Çadırda kalıp o şekilde yolculuğuna devam eden biri. Çeşitli tavsiyeler verdik, Türkiye'de çadıra ihtiyacı olmadığını, camiye, polis ve jandarma istasyonuna bile gitse onu herkesin ağırlayacağını söyledik. O da bundan çok mutlu oldu. İnşallah hayırlısıyla hedefine ulaşır."

Kaynak: AA

Tac Mahal, Almanya, Sakarya, Sağlık, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanserle Mücadelede Farkındalık İçin Yolculuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı
Rusya’da stratejik bombardıman uçağı düştü Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete eleştiri: Dış politikayı bırakın, gidin koltuk peşinde koşun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Dış politikayı bırakın, gidin koltuk peşinde koşun
ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda bir ilk ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda bir ilk
CHP’den AK Parti’ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’ya neşterli saldırı girişimi CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya neşterli saldırı girişimi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında belgeler Ankara’ya gönderildi Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında belgeler Ankara'ya gönderildi

16:39
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
15:34
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
15:33
Bakanlık peşine düştü Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 19:39:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kanserle Mücadelede Farkındalık İçin Yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.