Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Erhan Fesçekoğlu, Ödemiş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Fesçekoğlu için Şeker Camisinde öğlen vakti cenaze namazı kılındı.
Erhan Fesçekoğlu'nun naaşı daha sonra Zungurlu Mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, AK Parti İlçe Başkanı Murat Öncel, MHP İlçe Başkanı Ceyhun Kınlı, mesai arkadaşları ile ailesi ve yakınları katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kanserle Mücadelede Hayatını Kaybeden Polis Memuru Uğurlandı - Son Dakika
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