Kantin Filminin Çekimleri Başladı - Son Dakika
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Kantin Filminin Çekimleri Başladı

02.07.2026 12:41
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İstanbul'da başlayan 'Kantin' filmi, 90'lar atmosferinde komedi ve gerilim sunacak.

(İSTANBUL) – Gerçek olaylardan esinlenen hikayesiyle komedi, kara mizah ve gerilimi aynı potada buluşturan "Kantin" filminin çekimleri İstanbul'da başladı. KEM Yapım imzasını taşıyan film, 1990'lı yılların atmosferini beyazperdeye taşırken, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkati çekiyor.

Yapımcılığını Kemalhan Balçık'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökhan Arı'nın oturduğu filmin senaryosunu Uğur Güvercin kaleme aldı. "Al Beni Baba" ve "Kolonya Cumhuriyeti 2"nin ardından Balçık'ın yeni sinema projesi olan "Kantin" korku, komedi ve kara mizah unsurlarını gerçek olaylardan ilham alan özgün bir hikayede buluşturuyor.

Film, 1990'lı yılların üniversite atmosferinde geçen hikayesiyle yalnızca gerilim ve mizah sunmayı değil; dostluk, dayanışma, gençlik heyecanı ve ilk aşkların izini de sürmeyi amaçlıyor. Yapım, nostaljik atmosferiyle dönemin ruhunu yeniden yaşatmayı hedefliyor.

Başrollerini Görkem Sevindik, Kaan Turgut, Gürkan Uygun ve Ezgi Eyüboğlu'nun paylaştığı filmin geniş oyuncu kadrosunda Ali Rıza Tanyeli, Gürberk Polat, Berfin Ant, Bahtiyar Engin, Celal Öztürk, Bülent Çolak, Sanem Babi, Kubilay Penbeklioğlu, Erkan Meriç, Alp Akar, Mehmet Şeker, Volkan Uygun, Ömer Kurt, Pınar Akın, Oğuz Yağcı, Kaan Bilge Toprak, Ulukan Ağdaş, Ant Süt ve Şahin Bozdoğan da yer alıyor.

"KLASİK KOMEDİ VE KORKU KALIPLARININ DIŞINA ÇIKIYORUZ"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan yönetmen Gökhan Arı, filmin klasik komedi ya da korku kalıplarının dışına çıktığını belirterek, "Kantin'in temelinde gerçek olaylardan beslenen güçlü bir hikaye var. Kara mizahla gerilimi aynı anlatının içinde buluştururken, 90'lı yılların atmosferini de olabildiğince doğal biçimde yansıtmaya çalışıyoruz. Seyircinin hem güleceği hem de sürekli diken üstünde kalacağı farklı bir sinema deneyimi hazırlıyoruz" dedi.

"BU KEZ İYİ KALPLİ BİR KARAKTERİ CANLANDIRIYORUM

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Filmin başrol oyuncuları Görkem Sevindik, Ezgi Eyüboğlu ve Gürberk Polat projeye ilişkin heyecanlarını ANKA Haber Ajansı ile paylaştı.

Görkem Sevindik, filmde bu kez izleyicinin karşısına alışılmışın dışında bir karakterle çıkacağını söyledi. Sevindik, Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı sert ve karanlık karakterin aksine, "Kantin"de vicdanlı, samimi ve iyi kalpli bir karaktere hayat verdiğini belirterek, farklı bir rolle seyirciyle buluşacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

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90'LARIN SAMİMİYETİNİ BEYAZPERDEYE TAŞIYORUZ"

Ezgi Eyüpoğlu ve Gürberk Polat ise "Kantin"in yalnızca bir korku ya da komedi filmi olmadığını, izleyiciyi dönem atmosferiyle buluşturan, dostluk ve dayanışma duygusunu öne çıkaran çok katmanlı bir hikaye anlattığını ifade etti. 1990'lı yılların üniversite yaşamını ve o dönemin sıcak ilişkilerini yeniden canlandırmanın kendileri için özel bir deneyim olduğunu belirten oyuncular, filmin seyircide hem nostalji duygusu uyandıracağını hem de sürprizlerle dolu hikayesiyle farklı bir sinema deneyimi sunacağını söyledi.

Çekimleri devam eden "Kantin"in vizyon tarihi ilerleyen dönemde açıklanacak.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, İstanbul, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kantin Filminin Çekimleri Başladı - Son Dakika

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