Kantoğlu: Dünya tarihinde hiçbir savaşta çocukların öldürüldüğü böyle bir katliam yok

Kantoğlu: "Dünya tarihinde hiçbir savaşta sistematik olarak çocukların öldürüldüğü ve sivillerin katledildiği böyle bir katliam yok"

Çevirmen ve Akademisyen Ayçin Kantoğlu: "Gazze'de örgütlü bir kötülük çocukları hedef aldı"

Edirne'de "Gazze" konferansı gerçekleştirildi

EDİRNE - Edirne'de düzenlenen 'Gazze' konulu konferansta konuşan Çevirmen ve Akademisyen Ayçin Kantoğlu, "Dünya tarihinde böyle bir savaş modeli yok. Hiçbir savaşta görülmemiş böyle bir şey. Sistematik olarak çocukların öldürüldüğü, sivillerin katledildiği böyle sivil bir katliamı da yok herhangi bir savaşta" dedi.

Edirne'de Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Gazze' konulu konferansa konuk olan Çevirmen ve Akademisyen Ayçin Kantoğlu, çocukların öldürüldüğüne dikkat çekerek Gazze'de örgütlü bir güç olduğunu ve bu örgütlü kötülüğün çocukları hedef aldığını söyledi.

Başarılı çevirmen ve akademisyen Ayçin Kantoğlu, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşma yaptı. Konferansa Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Biz burada konuşurken her 10 dakikada veya her saatte 10 çocuk yaşamını yitiriyor"

Gazze'de dünyanın hiçbir yerinde ismi olmayan zalimliğin bir başka versiyonunun, hatta bugüne kadar hiç görülmemiş bir versiyonunun son hızla devam ettiğini söyleyen Çevirmen Ayçin Kantoğlu, "Daha önce de bu çatışmalar vardı. Dünyada barışın sabit olduğu hiçbir dönem olmamıştır. Hep savaşlar oldu. Elbette savaşta siviller ölebiliyorlar, yaşlılar, çocuklar, engelliler ve türlü zayıflığı olan kesimler bundan etkilenebiliyor. Ancak Gazze'de savaş olarak anlamlandıramayacağımız bir hadise var. Neden? Çünkü çocuklar öldü. Gazze'de karşımızda örgütlü bir güç ki bence örgütlü bir kötülük çocukları hedef aldı. Dedi ki bu çocuklar benim düşmanımdır. Bunlar teröristtirler. Biz burada konuşurken her 10 dakikada veya her saatte 10 çocuk yaşamını yitiriyor" dedi.

"Dünya tarihinde böyle bir savaş modeli yok"

Dünya tarihinde böyle bir savaş modeli olmadığını söyleyen Çevirmen Kantoğlu, "Hiçbir savaşta bu model görülmemiştir. Sistematik olarak çocukların öldürüldüğü, çocukların katledildiği böyle bir sivil katliamı da yok. O yüzden bu karşı karşıya olduğumuz şey savaş değil. Burada bir taraf tutmak söz konusu değildir. Çünkü çocukların ölümü karşısında bir taraf tutulmaz. Bir çocuğun ölümünü meşru gösterecek dünya üzerinde herhangi bir argüman da bulunmaz. Arasanız bulamazsınız ama biz bunları biliyoruz. Çocukların ölümünü bize ikinci bir savaş zayiatı olarak dikte ettiler" şeklinde konuştu.

"100 sene önce biz de bu sınavı verdik"

100 sene önce Kurtuluş Savaşı'nda Türklerin göğüs göğse çarpıştığı milletler ve devletlerin bugün Gazze'nin üstünde olduğunu vurgulayan Çevirmen Kantoğlu, "Doğrusu ben Gazze'ye baktığım zaman bize çok benzediklerini düşünüyorum. Bize bizi hatırlattıklarını düşünüyorum. Garip değil mi? Bugün Gazzelilere diyorlar ki 'Sizin bir vatanınız yok'. 100 sene önce bize de demişlerdi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu dağıldığında bize sizin bir vatanınız yok dediler. Biz bir İstiklal mücadelesi verdik. Tıpkı bugün Gazze'nin verdiği mücadele gibi. Bizim ulus olarak, millet olarak kimliğimizin ışıldadığı en son yer 100 yıl önceydi. Biz orada bir cenderenin, büyük bir felaketin üstesinden geldik. Şimdi aynısını Gazze yaşıyor. İnşallah bizim çıktığımız gibi onlar da o cenderenin içinden çıkacaklar. Son derece zekilerdir, korkusuzlar, yardımseverler her şeyi paylaşıyorlar. Bütün o yoklukta, susuzlukta birbirlerine sahip çıkıyorlar. Annesi babası ölmüş bir sürü çocuklar var şu anda birbirlerinin cenazesine, evine, malına sahip çıkıyorlar" ifadelerini kullandı.

Gençlere çağrı

Boykotun tek başına bir bireyin yapabileceği yegane şey olduğunu belirten Kantoğlu, bu mücadeleden vazgeçilmemesi için gençlere çağrıda bulundu. Filistin'de şehit edilen minik Rim bebeğin doğum günü olan 23 Aralık tarihinin 'Dünya Şehit Çocuklar Günü' olarak ilan edildiğini hatırlatan Kantoğlu, bunun için çok çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ve çok çeşitli kurumların buna destek verdiğini ifade etti.

"Bu suçu işleyenler eninde sonunda yargı karşısına çıkmalıdır"

'Dünya Şehit Çocuklar Günü' imza kampanyasına destek olma çağrısında bulunan Kantoğlu, "Bu gerçekten İsrail'i zor durumda bırakacak planlı bir hamledir. Onun çocukları bir zayiat olarak gösterip örtünün altına süpürmesine fırsat vermeyelim. Bu çocuklarımız şehittirler, planlayarak, tasarlayarak öldürüldüler. Bu suçu işleyenler eninde sonunda yargı karşısına çıkmalıdır. Netanyahu, onun hükümeti ona destek olan Joe Biden da buna dahildir" ifadelerini kullandı.

"700 bin kişi İsrail'den ayrıldı"

700 bin kişinin İsrail'den ayrıldığının söylendiğini belirten Kantoğlu, bu durumun İsrail için bir yenilgi olduğuna dikkat çekti. Filistin'in kazanacağını umut ettiğini aktaran Kantoğlu, İsrail'de bunu yapanların da yargılanması gerektiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu tarafından konuşmacı Çevirmen Ayçin Kantoğlu'na hediye takdim edildi. Kantoğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Rektör Tabakoğlu, konuşmalarından ve verdiği önemli bilgilerden dolayı teşekkür etti.