Kanton Fuarı Afrika’da Tanıtıldı

ADDİS ABABA, 9 Temmuz (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Afrika Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen 140. Kanton Fuarı'nı tanıtım konferansında performans sergileyen robotlar, 7 Temmuz 2026.

Çin ve Afrika Birliği yetkilileri, Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın, Afrikalı şirketlerin küresel alıcılar, yatırımcılar ve teknoloji ortaklarıyla yeni ticari bağlar kurmalarında önemli bir rol oynadığını söyledi. (Fotoğraf: Geng Xinning/Xinhua)