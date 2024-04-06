Kapadokya'da Bayram Tatili Doluluk Oranı Yüzde 98'e Ulaştı - Son Dakika
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Kapadokya'da Bayram Tatili Doluluk Oranı Yüzde 98'e Ulaştı

Kapadokya\'da Bayram Tatili Doluluk Oranı Yüzde 98\'e Ulaştı

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ünlü Kapadokya bölgesinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı. Peribacaları, yer altı şehirleri ve tarihi kiliseleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, bayram tatilinde yerli turistlerin akınına uğradı. Rezervasyon talepleri günler öncesinden başladı ve sıcak hava balonu, arazi araçları ve atlarla düzenlenen tur organizasyonlarına da yoğun ilgi gösterildi. Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, Kapadokya'da artan hareketliliğin hafta içi daha da yoğunlaşacağını belirtti. Turizmci Mehmet Dinler ise bayram tatilinin bölge turizmcilerini memnun ettiğini ve son odaların hala mevcut olduğunu söyledi.

06.04.2024 11:09  Güncelleme: 11:29
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Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Kapadokya bölgesinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde konaklama tesislerinde doluluk yüzde 98'e ulaştı.

Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi kilise, şapel ve manastırları ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, bayram tatilinde yerli konukların akınına uğrayacak.

Rezervasyon talepleri günler öncesinden başlayan bölgede, sıcak hava balonu, arazi araçları ve atlarla düzenlenen tur organizasyonlarına da ilgi oldukça yüksek.

Rezervasyonlara göre, bölgede özellikle bayramın ikinci gününden itibaren yoğunluk üst düzeye çıkacak.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, 9 günlük tatilin başlamasıyla Kapadokya'da artan hareketliliğin hafta içi daha da yoğunlaşacağını söyledi.

"Kapadokya mutlu"

Bayram tatilinde yerli turistlerin Kapadokya'ya gösterdiği alakadan mutlu olduklarını dile getiren Onur, şöyle devam etti:

"Bayram tatilinde şu an otellerin doluluk oranı yüzde 98. Tabiri caizse Kapadokya'da iğne atsanız yere düşmüyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının bu durumda etkisi çok büyük, devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Kapadokya'da turizm sezonu 15 Mart'ta başlar, kasıma kadar sürerdi. Ancak yoğunluk bayram tatili nedeniyle erken başladı. Turlarımız da yoğun şekilde talep görüyor. Kapadokya mutlu. Kapadokya'nın alternatifi fazla yok. Kültür, doğa, tarih denilince akla gelen ilk yerdir. Bayram tatilinde otellerin doluluk oranı yüksek. Dünyada Kapadokya'nın bilinirliği üst seviyede. Bu yüzden yabancı turistlerin de yoğunluk oluşturduğunu görüyoruz."

Turizmci Mehmet Dinler de şirketleri bünyesindeki konaklama tesislerinde günler öncesinden rezervasyon yoğunluğu görüldüğünü, bayram tatilinin bölge turizmcilerini memnun ettiğini belirtti.

Bölgeyi tercih eden tatilcilerin alternatif etkinliklerle keyifli vakit geçirme imkanı elde edebileceklerini ifade eden Dinler, şunları aktardı:

"Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çımasıyla iç pazarda talep artışı gördük, bu rezervasyonlara da yansıdı. Yurt içinden gelen misafirlerimiz genelde 2 ila 4 gecelik tatil tercihlerini kullandı. Kapadokya, tatilcilerimizi eşsiz güzelliği ile ağırlamaya hazır. Son odalarımız hala mevcut. Kapadokya'ya gelmek isteyenler son odaları kaçırmasınlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapadokya'da Bayram Tatili Doluluk Oranı Yüzde 98'e Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya'da Bayram Tatili Doluluk Oranı Yüzde 98'e Ulaştı - Son Dakika
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