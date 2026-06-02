Kapadokya\'da Bayram Ziyareti

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'ndeki müze, ören yeri ve yeraltı şehirlerini Kurban Bayramı'nda 147 bin 571 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'ni, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı turistler ziyaret etti. Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Kapadokya Bölgesi'ndeki Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete açık bulundurulan Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Karanlık Kilise, El Nazar Kilisesi, Paşabağları Örenyeri, Gülşehir St. Jean Kilisesi, Zelve Ören Yeri ve Mazı Yeraltı Şehri'ni 147 bin 571 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bayram süresinde en yoğun ziyaretçi grubunu Göreme Açık Hava Müzesi oluştururken, Paşabağları Ören Yeri'ni 17 bin 990 turist gezdi. Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ziyaret eden turist sayısı da 15 bin 582 olarak belirlenirken, Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni 13 bin 263 turist gezdi.