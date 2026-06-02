Kapadokya'da Bayram Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kapadokya'da Bayram Ziyareti

Kapadokya\'da Bayram Ziyareti
02.06.2026 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Kapadokya'yı 147 bin 571 turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'ndeki müze, ören yeri ve yeraltı şehirlerini Kurban Bayramı'nda 147 bin 571 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'ni, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı turistler ziyaret etti. Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Kapadokya Bölgesi'ndeki Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete açık bulundurulan Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Karanlık Kilise, El Nazar Kilisesi, Paşabağları Örenyeri, Gülşehir St. Jean Kilisesi, Zelve Ören Yeri ve Mazı Yeraltı Şehri'ni 147 bin 571 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bayram süresinde en yoğun ziyaretçi grubunu Göreme Açık Hava Müzesi oluştururken, Paşabağları Ören Yeri'ni 17 bin 990 turist gezdi. Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ziyaret eden turist sayısı da 15 bin 582 olarak belirlenirken, Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni 13 bin 263 turist gezdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Kapadokya, Ekonomi, turist, Turizm, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da Bayram Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

19:37
Selçuksports’un sahibi tutuklandı
Selçuksports'un sahibi tutuklandı
19:30
Vinicius Junior’ın Real Madrid’den istediği maaş kriz çıkarttı
Vinicius Junior'ın Real Madrid'den istediği maaş kriz çıkarttı
19:17
Transferler tamam Hakan Safi tarih verdi
Transferler tamam! Hakan Safi tarih verdi
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
18:06
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 19:49:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kapadokya'da Bayram Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.