Kapadokya'da düşen Alman turist UMKE ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Kapadokya'da düşen Alman turist UMKE ekiplerince kurtarıldı

Kapadokya\'da düşen Alman turist UMKE ekiplerince kurtarıldı

Ürgüp ilçesine bağlı Kızılçukur vadisinde doğa yürüyüşü sırasında düşen 60 yaşındaki Alman turist UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Turistin sol bacağında kırık tespit edildi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.

08.05.2024 18:43
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Kapadokya'da, doğa yürüyüşü sırasında düşerek ayağı kırılan ve vadide mahsur kalan Alman turist UMKE ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki Kızılçukur vadisinde arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkan 60 yaşındaki Alman turist Roelin Post, kayalık arazide düştü.

Haber verilmesinin ardından alana İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sol bacağında kırık olduğu belirlenen turist, bulunduğu alandan sedye ile taşınarak vadi girişinde bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Alman turist tedaviye alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapadokya'da düşen Alman turist UMKE ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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