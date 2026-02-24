Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Denetlendi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, sıcak hava balonlarının iniş ve kalkış alanlarında Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından denetim gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesi birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bölgede gerçekleştirilen sıcak hava balonu turları, turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Sabah saatlerinde Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri tarafından Göreme Beldesi, Aşk Vadisi, Paşabağları ve Zelve Ören Yeri güzergahlarında balon kalkış-iniş alanlarında denetim gerçekleştirdi. Uçuş öncesi ve sonrasında yürütülen teknik hizmetler ve yolcu transferi gibi operasyonel süreçlerde, doğal ve arkeolojik sit alanlarına zarar verilmemesi, yer hizmetlerinin sağlıklı biçimde yönetilmesi ve saha sorunlarının yerinde tespiti ekipler tarafından kontrol edildi.

'GEREKLİ TESPİTLERİMİZİ YAPIYORUZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, "Kapadokya, peribacaları, tarihi kiliseleri, bölgeye özgü taş yapıları ve yer altı şehirleri ile dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri. Bu bölgede öncelik bu doğal ve arkeolojik kültürel mirası korumak ve geleceğe taşımak. Bu saydığımız özgün nitelikler ve değerler olmazsa hiçbir turizm faaliyeti bir anlam ifade etmeyecektir. Turizm, doğayı ve kültürü desteklediği ve beslediği ölçüde yararlıdır ve gerçek amacına ulaşır. Tüm turizm faaliyetlerinin bu yaklaşımla planlanması ve düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda hareket ederek uçuş faaliyetlerinin belirli esaslar çerçevesinde gerçekleşmesi adına denetimlerimiz aralıksız sürecek. Balonculuk faaliyetlerinde yürütülen operasyonel süreçlerde yaşanan sorunlar üzerine bir süredir çalışıyoruz ve gerekli tespitlerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

'DENETİMLERLE KAPADOKYA'YI KORURKEN, HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASINI HEDEFLİYORUZ'

Birçok sorunu tespit ettiklerini ve ilgili sektör temsilcileriyle bu süreçlerin sağlıklı biçimde yönetilmesi hususunda temaslar yaptıklarını aktaran Aslanbay, "Uyulması gereken usul ve esasların çerçevesini birlikte oluşturduk. Uçuş faaliyetlerinde, özellikle balon ve yolcu transferi süreçlerinde, sit alanlarına zarar verilmemesi adına denetimlerimiz önem arz ediyor. Uçuş ve yolcu güvenliği adına olası riskleri ve güvenlik önlemlerini gözden geçiriyor, yaşanabilecek olumsuz senaryoları değerlendirerek kriz yönetimi konularında paydaşlarımızla çalışıyoruz. Ayrıca peribacalarına zarar verilmemesi ve kayıpların önüne geçilmesi adına uçuş irtifalarının denetimi noktasında atılacak adımları değerlendiriyoruz. Yapacağımız düzenleme ve denetimlerle Kapadokya'yı korurken, turizm faaliyetlerinde de hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,