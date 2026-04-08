Kapadokya'da Turizm İçin Komisyon Kuruldu

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sektörel talep ve beklentilerin daha hızlı ve etkin biçimde sonuca bağlanması amacıyla bölgede ATV-UTV ve CİP araçlarla tur hizmeti sunan acente ve işletme temsilcilerinden komisyon oluşturuldu.

Komisyon üyeleri ile bir araya gelen Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, "Bölgemizde faaliyet gösteren ATV-UTV ve CİP acente işletmeleri tarafından, sektörel talep ve beklentilerinin daha hızlı sonuca ulaşması ve sürecin daha işlevsel yürütülmesi için kurulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldik. Komisyonun bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmalar, öneri ve tavsiyeleri üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Katılımları ve özverili çalışmaları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.