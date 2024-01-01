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Kapadokya'da Yeni Yıl Peribacaları Arasında Kutlandı - Son Dakika
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Kapadokya'da Yeni Yıl Peribacaları Arasında Kutlandı

Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler, peribacaları arasındaki kayadan oyma eğlence merkezleri ve turistik tesislerde yeni yılı karşıladı. Konaklama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 90'ı aşmasıyla birlikte, bölgedeki turistik tesislerde akşam saatlerinden itibaren etkinlikler düzenlendi. Avanos, Ürgüp, Uçhisar, Ortahisar ve Göreme gibi bölgelerdeki eğlence merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Yılbaşı gecesi için hazırlanan merkezlerde kapalı alan etkinlikleri ve ateş etrafındaki eğlence programları düzenlendi. Yeni yıla girilmesiyle birlikte bazı tesislerde havai fişek gösterisi yapıldı.

Kapadokya\'da Yeni Yıl Peribacaları Arasında Kutlandı
01.01.2024 - 01:11,
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Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistler yeni yılı peribacaları arasındaki kayadan oyma eğlence merkezleri ve turistik tesislerde karşıladı.

Noel ve yılbaşı tatili dolayısıyla konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 90'ı aştığı için Kapadokya'da turistlere yönelik etkinlikler akşam saatlerinden itibaren başladı.

Özellikle Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Uçhisar, Ortahisar ve Göreme beldesi başta olmak üzere bölgedeki çok sayıda turistik tesis ve eğlence merkezlerinde yoğunluk oluştu.

Yılbaşı gecesi için hazırlanan merkezlerde kimileri kapalı alanlardaki etkinliklere kimileri de mekan dışlarında yakılan ateşin çevresindeki eğlence programlarına katıldı.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte bazı tesislerde havai fişek gösterisi düzenlendi.

Kaynak: AA
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Kapadokya, Yılbaşı, Noel, Turizm, Güncel, Son Dakika

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