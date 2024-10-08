Kapadokya Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı

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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. 30 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulanan yönetmelik, yeni düzenlemeyle birlikte geçerliliğini yitirdi.