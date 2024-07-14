Kapaklı'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari hükümlü, kovalama sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamasında bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçtı.

Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu otomobilden inerek kaçmaya çalışan iki şüpheli, ekipler tarafından yakalandı.

Şüphelilerden R.B'nin hırsızlık suçundan 4 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer zanlı serbest bırakıldı.